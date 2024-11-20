《破地獄》兩展覽　看《破地獄》戲服道具、電影海報劇照 (13:40)

電影《破地獄》成全城熱話，看完電影後仍然意猶未盡的話，可去看看《破地獄》電影的海報及劇照展。位於深水埗大南天梯舉行的海報創作展加道具劇照展，二樓展品包括珍貴的電影戲服及道具，如破地獄時的道袍。另邀請了19位包括漫畫家、插畫家、設計師等的創作人，如咳神、馬富強、Pen So等，各自為電影另行創作及製作具個人風格的特色海報。
至於早前曾於海港城舉行的海報及劇照展，則移師至銅鑼灣0 e:ffect Concept Store，展出由美術大師張叔平親自操刀及設計的電影海報，以及多張前導及正式角色海報，亦包括由劇照攝影師小雲拍攝的多款從未曝光電影劇照，以及由方序中設計的國際版海報。
《破地獄》海報創作展．道具劇照展
日期：即日至12月1日
時間：下午1時至晚上7時
地點：深水埗大南街173號大南天梯1及2樓
《破地獄》海報及劇照展
日期：即日至12月8日
時間：周一至周五 中午12時至晚上9時
周六、日及公眾假期 上午10時半至晚上9時半
地點：銅鑼灣羅素街22-24號0 e:ffect Concept Store 2/F
註：資料以主辦方最新公布為準
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