《破地獄》兩展覽　看《破地獄》戲服道具、電影海報劇照 (13:40)

電影《破地獄》成全城熱話，看完電影後仍然意猶未盡的話，可去看看《破地獄》電影的海報及劇照展。位於深水埗大南天梯舉行的海報創作展加道具劇照展，二樓展品包括珍貴的電影戲服及道具，如破地獄時的道袍。另邀請了19位包括漫畫家、插畫家、設計師等的創作人，如咳神、馬富強、Pen So等，各自為電影另行創作及製作具個人風格的特色海報。