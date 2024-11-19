天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (22:11)

【19:51】過去數小時，萬宜繼續減弱並遠離珠江口。天文台會在晚上10時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。

【16:56】過去數小時，萬宜繼續減弱，並開始遠離珠江口一帶。但受其及東北季候風的共同影響，本港離岸及高地仍間中吹偏北強風，一號戒備信號會至少維持至今晚10時。

當萬宜對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

【08:55】一號戒備信號現正生效。上午8時50分，熱帶風暴萬宜集結在香港以南約370公里，即在北緯19.0度，東經114.3度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

過去數小時，萬宜繼續以偏西方向橫過南海北部並減弱。現時萬宜最接近本港，在香港以南約400公里內掠過。與其相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日雨勢有時較為頻密。受萬宜及東北季候風的共同影響，本港今日離岸及高地間中吹偏北強風，一號戒備信號會至少維持至晚上10時。

受天文大潮、東北季候風及萬宜的共同影響，預料香港沿岸水位在今晚10時至午夜時分會升得比平常高，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上接近3米，而大澳的海水高度則會上漲至海圖基準面以上約3.1米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。

早上8時30分，天文台錄得氣溫19.5°C，相對濕度86%。本港地區今日（19日）天氣顯著較涼。多雲，有幾陣雨，雨勢有時較為頻密。日間氣溫徘徊在20°C左右。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

展望明日（20日）間中有雨，天氣仍然較涼。周四（21日）風勢緩和。本周後期天色較為明朗，日間氣溫稍為回升。（天文台）