萬宜｜天文台：一號戒備信號維持至周二早上10時 (23:00)

過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部。隨着萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。與萬宜相關的雨帶周二會逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

受東北季候風及萬宜的共同影響，過去1小時，大澳及鰂魚涌的水位上漲至海圖基準面以上約3.3米左右，分別比正常潮水升高約0.3及0.6米。預料較高水位午夜前仍然維持，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【15:52】下午4時，強烈熱帶風暴萬宜集結在香港之東南偏南約480公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。隨着萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機率較低。與萬宜相關的雨帶會在明日（19日）逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

按照最新預測，萬宜明早會在本港以南約400公里掠過，一號戒備信號會至少維持至明早10時。除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發三號強風信號的機率較低。

今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在今晚10時至午夜之間，維港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民應採取適當預防措施。

【06:43】天文台於今日（18日）早上6時40分發出一號戒備信號，表示颱風萬宜在香港約800公里內，可能影響本港。在上午7時，萬宜集結在香港之東南約650公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。按照現時預測，萬宜今日仍與本港保持約400公里或以上的距離，預料本港日間尚未普遍吹強風，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

受東北季候風影響，萬宜會逐漸減弱。但隨着萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，明日（19日）廣東沿岸風勢將逐漸增強。天文台會視乎萬宜與珠江口的距離、其減弱程度及本地風力變化，評估今晚至明日初時是否需要發出三號強風信號。

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26°C。晚上有幾陣雨，天氣較涼。吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

展望未來一兩日風勢頗大，海有湧浪，天文大潮期間晚上個別低窪地區可能出現輕微水浸。本周中期間中有雨，氣溫進一步下降，最低氣溫在18°C或以下。