天文台：周一上午6至9時發一號戒備信號 (15:35)

【15:32】按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚（17日）午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在明早（18日）6時至9時之間發出一號戒備信號。預料萬宜會逐漸減弱，但隨着萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，周二（19日）該區風勢頗大，是否需要在周一晚至周二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。［周一早晚較涼 周三氣溫18°C］
【12:05】一股達強風程度的東北季候風今日（17日）晚上逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜今晚至周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。
此外，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。市民宜採取適當預防措施。
預料本周本港氣溫逐步下降，間中有雨，最低氣溫降至18°C或以下。
【09:45】上午9時30分，天文台錄得氣溫23°C，相對濕度94%。本港地區今日（17日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約27°C。吹和緩東至東北風，晚上離岸達強風程度。
一股達強風程度的東北季候風會在今日稍後逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。
上午8時，超強颱風萬宜集結在馬尼拉以東約220公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋。
此外，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。市民請採取適當預防措施。（天文台）