天文台：周一上午6至9時發一號戒備信號 (15:35)

【12:05】一股達強風程度的東北季候風今日（17日）晚上逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜今晚至周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

此外，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。市民宜採取適當預防措施。

預料本周本港氣溫逐步下降，間中有雨，最低氣溫降至18°C或以下。

【09:45】上午9時30分，天文台錄得氣溫23°C，相對濕度94%。本港地區今日（17日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約27°C。吹和緩東至東北風，晚上離岸達強風程度。

一股達強風程度的東北季候風會在今日稍後逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

上午8時，超強颱風萬宜集結在馬尼拉以東約220公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋。

此外，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。市民請採取適當預防措施。（天文台）