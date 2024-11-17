澳門保利美高梅博物館開幕展覽　短片看圓明園四獸首、OLED互動屏幕「觸碰」文物 (12:46)

保利美高梅博物館上周五（15日）正式開幕，是澳門及大中華區首座建於酒店內、具國際規模的博物館。館內空間面積接近2000平方米，展出84組共228件文物及藝術品。博物館首個展覽，是以「海上絲綢之路」為主題的「藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅百年遺珍」，重點展品包括在「交織」區展出的國寶級珍品「圓明園四獸首」銅像文物原件（猴首、牛首、虎首、豬首）。另一重點展品，是高逾一米，盛唐時代的藝術品「唐三彩文官俑」。