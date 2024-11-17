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澳門保利美高梅博物館開幕展覽　短片看圓明園四獸首、OLED互動屏幕「觸碰」文物 (12:46)

澳門保利美高梅博物館（採訪：葉志瀛　拍攝：王乙峰　剪接：蔡竣羲）

保利美高梅博物館上周五（15日）正式開幕，是澳門及大中華區首座建於酒店內、具國際規模的博物館。館內空間面積接近2000平方米，展出84組共228件文物及藝術品。博物館首個展覽，是以「海上絲綢之路」為主題的「藍色飄帶——探索神秘海域　邂逅百年遺珍」，重點展品包括在「交織」區展出的國寶級珍品「圓明園四獸首」銅像文物原件（猴首、牛首、虎首、豬首）。另一重點展品，是高逾一米，盛唐時代的藝術品「唐三彩文官俑」。

展廳融合創新科技演繹歷史文物，部分展品放置在透明OLED屏互動展示櫃中，例如「元青花鳳穿花卉紋玉壺春瓶」，在屏幕上呈現3D高清形態，讓參觀者「觸碰」文物，隨意放大縮小，甚至翻轉文物，體驗以現代科技欣賞文物的樂趣。

保利美高梅博物館展覽「藍色飄帶——探索神秘海域　邂逅百年遺珍」
舉行日期：即日至2025年9月
開放時間：
周一至周四11:00-19:00
周五11:00-21:00
周六周日及公眾假期10:00-20:00
導賞服務：廣東話15:00，普通話17:00（其他時段或其他語言可另行安排，需提前至少兩天預約）
入場費：免費入場
地址：澳門美高梅二樓

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