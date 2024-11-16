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長者日優惠2024｜11月17日長者免費搭港鐵九巴　食肆有優惠【附名單】 (19:50)

11月17日是「長者日」，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，全港逾1800間食肆、零售店及服務行業商戶參與，持長者咭消費可享用折扣和優惠。公共交通機構亦提供大部分路線免費搭車。

長者日優惠2024　交通優惠

．港鐵本地車程、輕鐵及港鐵巴士——65歲或以上樂悠咭/長者八達通/個人八達通持有人可免費乘搭。（優惠不適用於機場快線、往來羅湖或落馬洲站的車程等，乘搭東鐵線頭等須支付頭等額外車費）[詳情]

．九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士——65歲或以上長者用長者八達通／個人八達通或樂悠咭可免費乘搭。（優惠不適用於機場路線及部分旅遊路線等）[詳情]

．船——60歲或以上出示指定證件可免費乘搭部分航線：天星小輪（長者咭、樂悠咭或身分證[詳情]）及富裕小輪（長者咭、身分證[詳情]）、新渡輪（長者咭、樂悠咭[詳情]）；65歲或以上持長者咭、身分證可乘搭港九小輪指定航線[詳情]。

長者日優惠2024　食肆、商戶優惠[名單按此，以下只列出部分]

．大家樂——上午11時後惠顧滿$30，可有$8折扣

．海皇粥店──九折優惠

．爭鮮迴轉壽司──堂食消費滿$80送$8產品一碟（如此類推）

．大班麵包西餅──買任何產品即可加$10換購迷你合桃酥或雞仔餅1包（原價$12/包）

．佐丹奴──購買外套即享6折

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