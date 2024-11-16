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天氣｜天文台：周日短暫時間有陽光　隨後兩三日風勢頗大 (18:25)

【18:25】本港地區今晚（16日）及明日（17日）天氣預測：大致多雲，早晚有一兩陣驟雨。明日日間短暫時間有陽光。氣溫介乎24℃至28℃。吹微風，明日漸轉吹和緩東北風，稍後離岸達強風程度。展望隨後兩三日風勢頗大，氣溫逐步下降，天文大潮期間晚上個別低窪地區可能出現輕微水浸。下周中期間中有雨，最低氣溫降至19℃或以下。

下午4時，超強颱風萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約490公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋。此外，熱帶低氣壓天兔已在台灣南部附近減弱為低壓區。（天文台）

【10:15】上午10時，天文台錄得氣溫26.1°C，相對濕度86%。本港地區今日（16日）天氣預測大致多雲，有一兩陣驟雨，最高氣溫約28°C。下午短暫時間有陽光。吹微風。展望周日（17日）短暫時間有陽光。隨後兩三日風勢頗大，氣溫逐步下降，天文大潮期間晚上個別低窪地區可能出現輕微水浸。下周中期有幾陣雨，最低氣溫降至19°C或以下。

上午10時，熱帶低氣壓天兔集結在高雄之東南偏南約10公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，橫過台灣南部並逐漸消散。同時，超強颱風萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約630公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋。（天文台

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