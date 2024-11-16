香港繽紛冬日巡禮11月22日開幕　西九20米聖誕樹亮燈　聖誕海濱賞煙火 (11:57)

位於西九的2024年香港繽紛冬日巡禮下周五（22日）起展開，20米巨型戶外聖誕樹將會亮燈，並化身巨型畫布，加入投影，呈現一幕幕冬日節慶場景。此外，西九海濱亦將上映共4場冬日維港海上煙火。
●聖誕小鎮
今年海濱聖誕小鎮將擴大範圍，面積比去年增三成，設有各式打卡裝置。另外，聖誕老人也將現身，與市民歡度佳節。
地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面
開放日期及時間：
2024年11月22日
8:30pm-11:00pm
2024年11月23日至12月20日
周一至周五 5:00pm-11:00pm
周六及周日 11:00am-11:00pm
2024年12月21日至2025年1月1日*
11:00am-11:00pm
*12月24日及25日延長開放時間至翌日凌晨1:00am
*12月31日延長開放時間待定，聖誕小鎮當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入
聖誕老人現身日期：2024年12月21日至22日、24日至26日
注意事項：
•最後入場時間：場地關閉前30分鐘
•聖誕小鎮亮燈時間：每日5:00pm
•巨型聖誕樹投影時間：每日6:00pm開始，每小時的整點及30分播放一次（每次約2分鐘）
●冬日維港水上煙火
西九海濱將上演共4場「冬日維港水上煙火」。首場將於11月22日晚上7時半開始，其後三場將橫跨聖誕假期，於12月24日（平安夜）、25日（聖誕節）及26日（Boxing Day）連續三晚、晚上8時在維港綻放。每場煙花表演約10分鐘。
地點：西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面
日期及時間：
2024年11月22日 7:30pm-7:40pm
2024年12月24、25、26日 8:00pm-8:10pm
●西九聖誕市集
「西九聖誕市集」將分兩階段登場，首階段11月22日起於西九藝術公園海濱中草坪率先開幕，屆時共有6個特色攤位。第二階段的30個攤位，就會從12月12日起在藝術公園海濱草坪東面及M+對出海濱平台登場，呈獻一系列國際節日美食及精選聖誕禮物。
日期：11月22日至12月8日（逢周五至周日）、12月12日至29日