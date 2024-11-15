消委會．無葉風扇｜4款總評4星最平$1598　最貴飛利浦$6988 (12:03)

近年愈來愈多人選購無葉風扇，部分兼具冷暖風，一年四季皆可用。消委會測試市面11款具備暖風及涼風功能的無葉風扇，包括測試暖風表現、涼風送風量、耗電量、熱力均勻度等。其中4款風扇表現最好，總評獲4星。（各項評分均以5星為最高）
4款總評4星無葉風扇
●飛利浦Philips AMF870/35（聲稱有空氣淨化功能）
價錢：$6988
聲稱來源地：中國
涼風表現：4.5星
暖風表現：4星
●dyson Purifier Hot+Cool Gen 1（HP10）（聲稱有空氣淨化功能）
價錢：$4480
聲稱來源地：馬來西亞
涼風表現：4星
暖風表現：3.5星
●德國寶German Pool EFB-326H-SC（無空氣淨化功能）
價錢：$1980
聲稱來源地：中國
涼風表現：4.5星
暖風表現：4星
●Power Living TP-38（無空氣淨化功能）
價錢：$1598
聲稱來源地：中國
涼風表現：4星
暖風表現：3.5星
消委會提供使用貼士
．想慳電可以冷氣機配合風扇使用，調高冷氣機溫度設定，冬天可用冷暖空調機暖氣功能，能源效率比冷暖無葉風扇或暖風機高
．無葉風扇暖風功能耗電量較高，應使用獨立電源插座，不應使用拖板，以及預留足夠空間散熱，浴室不應使用