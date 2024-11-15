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天文台：熱帶氣旋萬宜最快周日闖本港800公里範圍　下周初發熱帶氣旋警告信號 (16:17)

【16:17更新】一股達強風程度的東北季候風會在周日（17日）稍後抵達華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜會於周日晚至下周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，下周一及下周二（19日）該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

此外，下周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。而周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。

天文台預料下周本港氣溫逐步下降，中期會有幾陣雨，最低氣溫降至19℃或以下。

【08:44】颱風天兔已進入本港800公里範圍內，並會在今早（15日）橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部。預料天兔會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅的機會不大。隨後天兔會轉往東北方向移向琉球群島一帶並逐漸減弱。預料本港周末期間短暫時間有陽光。

上午8時，天兔集結在高雄以南約280公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部。同時，強烈熱帶風暴萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約1280公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

與桃芝殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。今早本港普遍錄得超過10毫米雨量，而東部地區的雨量更超過20毫米。

早上8時30分，天文台錄得氣溫24.1°C，相對濕度96%。本港地區今日多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多。最高氣溫約26°C。吹和緩至清勁東至東北風，初時高地間中吹強風。海有湧浪。展望周末期間短暫時間有陽光。隨後兩三日風勢頗大。下周中期顯著較涼。（天文台）

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