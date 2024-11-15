渠務署11月16及17日開放日　參觀沙田污水處理廠、淨水實驗工作坊 (09:14)

渠務署將於本月16至17日一連兩日舉辦開放日，以「科技治水」為主題，讓市民了解渠務署的治水工作，及防洪和污水處理效能的科技應用。五大主題展區包括：「創新與機器人專區」、「可持續發展專區」、「研究及發展專區」、「防洪專區」及「污水處理技術專區」，設有展板和實體模型。另設有公眾導賞團，市民可在職員帶領下參觀沙田污水處理廠，了解污水廠日常運作；亦可自行前往廠內不同的「自助探索點」。場內亦設有攤位遊戲和多個互動工作坊，例如「淨水科學實驗工作坊」、「乾花書籤工作坊」和「面部彩繪工作坊」，可即場報名參與。