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渠務署11月16及17日開放日　參觀沙田污水處理廠、淨水實驗工作坊 (09:14)

渠務署將於本月16至17日一連兩日舉辦開放日，以「科技治水」為主題，讓市民了解渠務署的治水工作，及防洪和污水處理效能的科技應用。五大主題展區包括：「創新與機器人專區」、「可持續發展專區」、「研究及發展專區」、「防洪專區」及「污水處理技術專區」，設有展板和實體模型。另設有公眾導賞團，市民可在職員帶領下參觀沙田污水處理廠，了解污水廠日常運作；亦可自行前往廠內不同的「自助探索點」。場內亦設有攤位遊戲和多個互動工作坊，例如「淨水科學實驗工作坊」、「乾花書籤工作坊」和「面部彩繪工作坊」，可即場報名參與。

渠務署開放日

．日期：11月16至17日 
．時間：早上9時30分至下午5時
．地點：沙田污水處理廠（沙田水廠街1號）
．費用：費用全免，毋須預約

導賞團詳情

．報名時間：上午9時30分於廠內開始
．地點：沙田污水處理廠
交通
．免費穿梭巴士服務約每15分鐘一班，於早上9時15分開始，尾班車於下午4時在大學站或沙田站開出
．接送地點：港鐵大學站巴士站旁上落客區（港鐵大學站B出口）
．接送地點：沙田排頭街上落客區（港鐵沙田站B出口）
．場內不設泊車位

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