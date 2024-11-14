天文台改發一號戒備信號 (22:21)

本港地區今晚（14日）及明日（15日）天氣預測：吹清勁至強風程度東至東北風，初時高地間中達烈風程度。風勢逐漸緩和。大致多雲，有幾陣驟雨，今晚及明早驟雨較多。海有大浪及湧浪。明日氣溫介乎24℃至27℃。展望周末期間短暫時間有陽光。隨後兩三日風勢頗大。下周中期顯著較涼。

另外，天文台預測，熱帶氣旋天兔會在今晚及明日橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，大致移向台灣南部。預料天兔會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。隨後天兔會轉往東北方向移向琉球群島一帶並逐漸減弱。

【10:40】天文台於上午10時20分改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。桃芝繼續減弱，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今日（14日）日間大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

本港今日間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時72、60及59公里，最高陣風分別超過每小時79、74及85公里。

【07:13】天文台表示，熱帶風暴桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日（14日）日間逐漸緩和。天文台會在上午10時20分改發三號強風信號。教育局宣布，今日所有上午校及全日制學校停課，包括中學、小學、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校及幼稚園。至於中小學的下午校及夜校上課安排則恢復上課。

天文台預料本港今日間中有狂風驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時71、64及59公里，最高陣風分別超過每小時82、91及75公里。（天文台）