明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天文台改發一號戒備信號 (22:21)

【22:21更新】天文台於晚上10時20分改發一號戒備信號。

【20:54】三號強風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，本港風力稍為減弱，但部分地區仍吹強風。隨着熱帶氣旋桃芝繼續減弱，本地風力將進一步緩和。天文台會在今晚10時20分改發一號戒備信號。更多風暴消息：「桃芝」離港 另一颱風「萬宜」料下周二闖本港400公里

在過去一小時，青洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時50、48及47公里，最高陣風分別超過每小時58、55及53公里。

本港地區今晚（14日）及明日（15日）天氣預測：吹清勁至強風程度東至東北風，初時高地間中達烈風程度。風勢逐漸緩和。大致多雲，有幾陣驟雨，今晚及明早驟雨較多。海有大浪及湧浪。明日氣溫介乎24℃至27℃。展望周末期間短暫時間有陽光。隨後兩三日風勢頗大。下周中期顯著較涼。

另外，天文台預測，熱帶氣旋天兔會在今晚及明日橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，大致移向台灣南部。預料天兔會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。隨後天兔會轉往東北方向移向琉球群島一帶並逐漸減弱。

【10:40】天文台於上午10時20分改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。桃芝繼續減弱，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今日（14日）日間大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

本港今日間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時72、60及59公里，最高陣風分別超過每小時79、74及85公里。

【07:13】天文台表示，熱帶風暴桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日（14日）日間逐漸緩和。天文台會在上午10時20分改發三號強風信號。教育局宣布，今日所有上午校及全日制學校停課，包括中學、小學、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校及幼稚園。至於中小學的下午校及夜校上課安排則恢復上課。

天文台預料本港今日間中有狂風驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時71、64及59公里，最高陣風分別超過每小時82、91及75公里。（天文台）

相關字詞﹕桃芝 颱風 天氣速遞 天文台 編輯推介

上 / 下一篇新聞