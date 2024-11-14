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肌斷食可改善皮膚敏感？皮膚科醫生：或令皮膚問題惡化　3類人不宜亂試 (09:01)

轉季天氣易出現皮膚敏感，進行「肌斷食」連續7天停用所有護膚品及洗面奶可否改善？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，轉季容易令濕疹復發或患上玫瑰痤瘡，惟不是所有皮膚敏感問題都適合以肌斷食方式紓緩，應先了解原因對症下藥，否則或會令皮膚問題惡化；在進行肌斷食前，應先諮詢皮膚科醫生意見。她提醒，濕疹或敏感性皮膚、玫瑰痤瘡患者，以及油性皮膚或經常長暗瘡的人皆不適宜胡亂進行肌斷食。

●3類人不宜胡亂進行肌斷食

濕疹或敏感性皮膚——敏感性皮膚通常比較乾燥、容易泛紅、脫皮和痕癢，嚴重的敏感性皮膚可形成濕疹。若受天氣乾燥影響而引起濕疹或敏感性皮膚，不宜進行肌斷食，因不塗任何潤膚膏，可令皮膚更容易敏感，要注意補濕；若是使用不適合的護膚品，或塗過多護膚品所致的敏感性皮膚，則可逐步減少使用護膚品，進行肌斷食。

玫瑰痤瘡患者——部分酸性護膚品（如：果酸A酸或A醇）或會刺激玫瑰痤瘡，若因護膚品導致玫瑰痤瘡惡化，可嘗試進行肌斷食，以減少這類產品對皮膚的刺激；若玫瑰痤瘡是由環境因素所致，如被陽光曬，或天氣乾燥引起，這類情況不宜完全停用護膚品，要注意防曬和補濕。

油性皮膚或常長暗瘡——若因塗過多護膚品致毛孔閉塞及長暗瘡，可逐步減少使用護膚品，但不能停用所有護膚品及潔面產品。由於只用清水洗臉難以洗走皮膚油脂，倘油脂長期留在皮膚表面，可導致毛孔閉塞，令暗瘡問題更嚴重。

●4方法處理皮膚敏感問題

．留意護膚品是否含有刺激成分，避免使用含有香料（Fragrance, Perfume），酒精（Alcohol），防腐劑如甲醛（Formaldehyde）、甲基異噻唑啉酮（Methylisothiazolinone/MIT），酸類產品如果酸（AHA, glycolic acid）、A酸（Tretinoin, adapalene）或A醇（Retinol）
．使用成分簡單的補濕產品
．使用物理性防曬
．使用曾經進行皮膚測試的潔面產品
林嘉雯補充，若嘗試上述方法處理皮膚敏感問題，3至4天後情況未有改善，應求醫。

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