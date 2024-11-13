桃芝｜天文台改掛八號東北烈風或暴風信號　至少維持至周四早上10時 (23:14)

隨着桃芝逐漸靠近珠江口一帶，本地風力正逐漸增強，而與其相關的狂風驟雨亦開始影響該區。按照現時預測路徑，桃芝會在周四（14日）早上最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過。八號烈風或暴風信號會至少維持至周四早上10時。預料桃芝隨後會減弱及遠離本港，本地風力會在明日日間逐漸緩和。天文台會視乎桃芝的動向及本地風力的減弱程度，評估改發三號信號的時間。

【20:15】天文台表示，今晚（13日）11時10分會改發八號烈風或暴風信號。過去數小時，桃芝採取較為偏北的路徑靠近廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝明早（14日）最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，與其相關的烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶。八號信號會至少維持至明早10時。

晚上8時，熱帶風暴桃芝集結在香港之東南約190公里，即在北緯20.9度，東經115.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時59公里，最高陣風超過每小時87公里。

【14:45】天文台表示，三號強風信號下午2時40分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號會至少維持至今晚11時。根據最新預測，桃芝會在今晚至明早於本港以南150至200公里內掠過，但同時會減弱。是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。

【09:53】天文台將在下午2時40分改發三號強風信號。

桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。隨着桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。

預料桃芝會在明日（14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:47】一號戒備信號現正生效。天文台會在今日（13日）下午1時至4時之間改發三號強風信號。

熱帶風暴桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。

上午8時，桃芝集結在香港之東南約320公里，即在北緯20.3度，東經116.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。預料桃芝會在明日（14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

早上8時30分，天文台錄得氣溫23.7°C，相對濕度91%。本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。最高氣溫約27°C。吹和緩至清勁北至東北風，稍後風勢增強，離岸及高地間中達烈風程度，驟雨較多及有狂風。海有大浪及湧浪。

展望明日風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。本周後期風勢緩和，驟雨減少。周末期間短暫時間有陽光。（天文台）