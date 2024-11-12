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美國大選X用戶「轉軚」　Bluesky一周增70萬用戶　專家：為逃避極右仇恨信息 (17:31)

《衛報》及彭博社報道，社交平台Bluesky在美國大選後增加了70萬名新用戶，有社交媒體研究員認為，新增用戶來自美國總統當選人特朗普的「金主」、超級富豪馬斯克旗下社交平台X，以逃避X的極右主義及仇恨言論等錯誤信息和攻擊性帖文。

Bluesky表示，上述新增用戶主要來自北美和英國，現時Bluesky在全球擁有1450萬用戶。社交媒體研究員Axel Bruns認為，Bluesky提供了X的「替代方案」，並更有效阻止或暫停問題帳戶，以及監管有害行為，他相信由於Bluesky沒有極右主義、錯誤信息、仇恨言論及網絡機械人（bots）等，使更多渴望支持開放自由的用戶，已由X「轉軚」至Bluesky。

Bluesky稱，巴西9月暫停X於當地營運後的一周內，Bluesky新增了300萬用戶，當X宣布用戶封鎖對方、對方仍容許查看用戶帖文的兩天內，Bluesky再增加了120萬用戶。

Bluesky原是Twitter內部項目，但至2022年成為獨立公司，現由行政總裁Jay Graber擁有。Bluesky在美國Apple App Store社交媒體類別中仍位居第二，次於擁2.75億名用戶的社交平台Threads。（衛報／彭博社）

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