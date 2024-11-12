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桃芝｜天文台：一號戒備信號最少維持至周三中午12時　考慮明午發三號波 (17:00)

【16:52】一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，熱帶氣旋桃芝穩定地向西北偏西方向移動。按照現時預測路徑，與桃芝相關的強風區在今晚（12日）至明早（13日）仍與珠江口保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

隨着桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會在明日稍後逐漸增強，而桃芝的外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

預料桃芝會在周四（14日）早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。（天文台

【08:46】過去數小時，強烈熱帶風暴桃芝穩定地向西北方向移動。按照現時預測路徑，桃芝今日（12日）大部分時間仍與本港保持約400公里或以上的距離，與其相關的強風仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至午夜12時。

隨着桃芝靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強。天文台會考慮在明日（13日）日間改發三號強風信號。

預料桃芝在周四（14日）早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

上午8時，桃芝集結在香港之東南約630公里，即在北緯18.6度，東經118.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

本港地區今日大致天晴，最高氣溫約28°C。吹和緩東北風，離岸及高地風勢間中清勁。海有湧浪。展望未來一兩日風勢逐漸增強，間中有狂風驟雨，海有湧浪。本周後期風勢緩和，天色好轉。

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