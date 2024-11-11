桃芝｜11月會否八號風球？天文台：桃芝影響視乎與珠江口的距離及強度 (11:21)

天文台表示，現時4個電腦模式對桃芝周四上午8時橫過南海北部的位置及強度預測均有分歧，潛在熱帶氣旋令桃芝動向增添變數，其可能與桃芝出現相互作用，相互作用的強弱視乎其強度及與桃芝的相對位置。

歐洲電腦模式預測桃芝周四上午8時位處香港以南，美國電腦模式則預料桃芝將位於香港西南，兩模式均預測桃芝強度較強，且潛在熱帶氣旋強度較強、離桃芝較近。而人工智能模式則預測桃芝會較接近珠江口一帶，同時可能減弱。

根據天文台，上午10時，桃芝集結在馬尼拉以東北偏北約240公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。

知多啲：11月打風不算罕見

天文台表示，翻查紀錄，在11月發出熱帶氣旋警告情況不算罕見，如2022年的「尼格」，當時更需要發出八號烈風或暴風信號。（天文台）