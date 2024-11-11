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桃芝｜11月會否八號風球？天文台：桃芝影響視乎與珠江口的距離及強度 (11:21)

颱風「桃芝」走勢受到關注，預料今日（11日）稍後至周二（12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝在周四（14日）最接近本港，不過會否掛更高風球，天文台稱桃芝路徑及強度存在變數，而且受兩大因素影響，就是：桃芝與珠江口的距離及其強度變化。還有是另一個潛在熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸發展，亦成為另一變數。

天文台表示，現時4個電腦模式對桃芝周四上午8時橫過南海北部的位置及強度預測均有分歧，潛在熱帶氣旋令桃芝動向增添變數，其可能與桃芝出現相互作用，相互作用的強弱視乎其強度及與桃芝的相對位置。

歐洲電腦模式預測桃芝周四上午8時位處香港以南，美國電腦模式則預料桃芝將位於香港西南，兩模式均預測桃芝強度較強，且潛在熱帶氣旋強度較強、離桃芝較近。而人工智能模式則預測桃芝會較接近珠江口一帶，同時可能減弱。

根據天文台，上午10時，桃芝集結在馬尼拉以東北偏北約240公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。

知多啲：11月打風不算罕見

天文台表示，翻查紀錄，在11月發出熱帶氣旋警告情況不算罕見，如2022年的「尼格」，當時更需要發出八號烈風或暴風信號。（天文台）

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