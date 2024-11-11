長者日優惠｜11月17日公共交通、食肆有優惠　嘉禾院線下午1時後劃一票價$30 (12:35)

交通優惠

．港鐵本地車程、輕鐵及港鐵巴士——65歲或以上樂悠咭/長者八達通/個人八達通持有人可免費乘搭。（優惠不適用於機場快線、往來羅湖或落馬洲站的車程等，乘搭東鐵線頭等須支付頭等額外車費）

．九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士——65歲或以上長者用長者八達通／個人八達通或樂悠咭可免費乘搭。（優惠不適用於機場路線及部分旅遊路線等）

．天星小輪、新渡輪、港九小輪、富裕小輪——60歲或以上出示指定證件可免費乘搭部分航線：天星小輪（長者咭、樂悠咭或身分證）及富裕小輪（長者咭、身分證）、新渡輪（長者咭、樂悠咭）；65歲或以上持長者咭、身分證可乘搭港九小輪指定航線。

．山頂纜車——65歲或以上使用長者八達通或樂悠咭可免費

昂坪360、多間博物館及游泳池也可享有折扣或免費入場，詳情可查閱長者日公共交通、景點、博物館及游泳池優惠。

食肆優惠

．大家樂——長者日上午11時後，顧客出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿$30，可享$8折扣。全港171間店舖適用。

．譚仔雲南米線——全港指定39間分店，憑長者咭或樂悠咭可享雙重優惠，包括：惠顧自選兩餸或以上米線可減$8；惠顧米線送冷/熱飲品一杯（部分米線及飲品不適用）

．多間餅店及麵包店長者日持長者咭購買正價貨品享九折優惠，包括A-1 Bakery、天然工房、Atelier Gute、La Création

．銀龍茶餐廳/銀龍粉麵茶餐廳——優惠價$30堂食紫菜墨丸魚皮餃湯河，包熱飲，凍飲加$3（早上11時後供應）

．海皇粥店——長者咭可享九折優惠

．海港酒家、海港薈——憑長者咭惠顧，免茶一位（全包宴除外）

其他優惠

．嘉禾院線——長者日下午1時後於全港8間嘉禾院線戲院票房出示長者咭/樂悠咭，可享劃一票價$30

．奧迪聽力及言語中心——指定型號助聽器六五折優惠

．名視眼鏡——驗配架連鏡片全套，除原有折扣外，全單額外再獲九折

．眼鏡88——持有長者咭選購鏡架連鏡片折實滿$600或以上，額外減$60

另有多間藥房、參茸海味店或日用品店提供不同折扣優惠，詳情可查閱長者日消費優惠參與商戶/機構名單。