桃芝｜一號戒備信號生效　天文台考慮周三改發三號波 (23:00)

隨着桃芝靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強。天文台會考慮明日稍後至周三（13日）初時改發三號強風信號。

根據現時預測，桃芝周四（14日）或會較為接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱；是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎屆時桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。［11月會否八號風球？天文台：桃芝影響視乎與珠江口的距離及強度］

【17:04】颱風桃芝已橫過呂宋，即將進入本港800公里範圍。天文台會在今晚10時20分發出一號戒備信號。

【12:07】颱風桃芝正橫過呂宋，預料今晚進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號。桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在明日（12日）稍後至周三（13日）初時發出三號強風信號。桃芝在周四（14日）或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

【08:44】根據現時預測，位於呂宋以東海域的颱風桃芝會在今日（11日）稍後至周二（12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

在東北季候風及桃芝的共同影響下，周三（13日）及周四（14日）本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

上午8時，桃芝集結在馬尼拉之東北約250公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。同時，熱帶風暴銀杏集結在西沙之西北偏西約100公里，預料向西南移動，時速約15公里，橫過海南島以南海域並逐漸減弱。隨着銀杏遠離廣東沿岸並逐漸減弱，今明兩日該區天色好轉。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

本港地區今日部分時間有陽光，初時局部地區有一兩陣驟雨，日間最高氣溫約28°C。吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。

展望明日部分時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。（天文台）