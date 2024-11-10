銀杏｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (15:21)

下午3時，「銀杏」集結在香港之西南偏南約420公里，預料向西南移動，時速約12公里，大致移向海南島以南海域並逐漸減弱。同時，強烈熱帶風暴「桃芝」集結在馬尼拉以東約480公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋一帶並繼續增強。

【14:00】天文台下午1時45分表示，會於下午3時20分取消一號戒備信號。過去兩三小時，銀杏繼續向西南方向移動並遠離本港，本港風力進一步減弱。

下午2時，「銀杏」集結在香港之西南偏南約420公里，即在北緯18.7度，東經113.0度附近，預料向西南移動，時速約12公里，大致移向海南島以南海域並逐漸減弱。

【10:22】天文台上午10時20分表示，發出一號戒備信號，取代三號強風信號。上午10時，「銀杏」集結在香港之西南偏南約400公里，即在北緯18.9度，東經113.0度附近，預料向西南緩慢移動，大致移向海南島以南海域並逐漸減弱。

過去兩三小時，銀杏繼續向西南方向移動並遠離本港，本港風力正逐漸減弱。當「銀杏」對本港的威脅解除時，天文台會取消一號戒備信號。預料本港初時仍有幾陣驟雨，離岸及高地間中吹強風，海面仍有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【09:00】天文台上午8時45分表示，上午10時20分會改發一號戒備信號。過去兩三小時，「銀杏」繼續減弱並向西南移動，逐漸遠離廣東沿岸。本港風力亦逐步減弱。過去一小時，橫瀾島錄得最高持續風速為每小時43公里，最高陣風超過每小時49公里。

本港地區今日（10日）天氣預測：吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢逐漸減弱。大致多雲，初時有幾陣狂風驟雨。最高氣溫約27°C。海有大浪及湧浪。展望未來一兩日部分時間有陽光。本周中期天氣漸轉不穩定。

【08:00】天文台今日（10日）上午7時45分表示，會於上午10時至中午12時之間改發一號戒備信號。(天文台）