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鄭州大學生「夜騎開封」火爆　騎行大軍佔路、單車亂泊　民眾包容變反對【短片】 (19:07)

鄭州大學生「夜騎開封」火爆　騎行大軍佔路（微博片段）

河南鄭州近日流行「夜騎開封」，大批大學生在深夜集體騎單車，由鄭州前往約50公里外的開封，在網上走紅，愈來愈多人加入。惟因單車太多，造成鄭州和開封多處道路被「騎行大軍」佔據，交通嚴重擠塞。雖然坊間最初理解這是年輕人的青春熱血湊熱鬧之舉，對此表示包容，但漸漸不滿「騎行大軍」造成亂象及安全憂慮，反對之聲四起。

封面新聞引述開封市城市管理局人員報道，本月已有超過1.7萬名大學生從鄭州夜騎至開封。觀察者網報道，昨晚（8日）鄭州東四環車流量大，嚴重擁擠，鄭開大道從鄭州到開封方向部分路段被「騎行大軍」完全佔據。有鄭州市民稱，平常駕車從鄭州到開封只需一個多小時，如今恐怕3小時都到不了。「有騎單車的，有騎電單車的，還有徒步的，還有看熱鬧的，人太多了」。

開封市公安局交通警察支隊今日（9日）發布管制通告，稱由於鄭開大道開封段多處路面被共享單車等物品佔用，為盡快清理、確保道路通行安全，決定自今午4時至明日（10日）中午12時，鄭開大道開封段非機動車道禁行。

「夜騎開封」衍生的另一亂象，就是共享單車四處亂泊的問題。不少人騎單車到開封後把車亂泊，例如地標大梁門外今早便泊滿共享單車，數十名城管及義工要把單車逐一運走。另有清潔工人稱，市內垃圾也比平時多數倍。

輿論風向也漸變，媒體紛紛發聲呼籲大學生們收歛。開封官媒亦提醒大學生理性騎行，不必一窩蜂，也不必在深夜。（綜合報道）

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