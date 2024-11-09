銀杏｜天文台：下午3時40分改發三號強風信號 (11:49)

在過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦影響該區。在銀杏及東北季候風共同影響下，本港高地間中吹強風。預料本港普遍風力會逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度。按照現時預測路徑，銀杏會在明日（10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。

正午12時，超強颱風銀杏集結在香港以南約380公里，即在北緯18.9度，東經114.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。中心附近最高持續風速每小時185公里。

【08:31】一號戒備信號現正生效。天文台表示，超強颱風銀杏今早（9日）開始採取較為西北路徑移動，逐漸靠近華南沿岸，其外圍雨帶亦開始影響廣東沿岸。銀杏的環流緊密，在銀杏及東北季候風共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時至6時之間改發三號強風信號。

上午8時，銀杏集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯18.8度，東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。銀杏中心附近最高持續風速每小時185公里。按照現時預測路徑，銀杏會在明早於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，留意最新天氣消息。（天文台）