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銀杏｜天文台：三號強風信號至少維持至周日早上10時 (16:00)

【16:00】天文台於下午3時40分改發三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。按照現時預測路徑，超強颱風銀杏會在今晚（9日）至明早（10日）於本港以南約300多公里掠過。除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。三號強風信號會至少維持至明早10時。預測銀杏會在明日逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，天文台屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。

下午4時，銀杏集結在香港以南約370公里，即在北緯19.0度，東經114.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部。中心附近最高持續風速每小時185公里。

在過去一小時，昂坪及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時46及45公里，最高陣風分別超過每小時60及59公里。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。（天文台

【11:49】天文台會在下午3時40分改發三號強風信號。

在過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦影響該區。在銀杏及東北季候風共同影響下，本港高地間中吹強風。預料本港普遍風力會逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度。按照現時預測路徑，銀杏會在明日（10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。

正午12時，超強颱風銀杏集結在香港以南約380公里，即在北緯18.9度，東經114.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。中心附近最高持續風速每小時185公里。

【08:31】一號戒備信號現正生效。天文台表示，超強颱風銀杏今早（9日）開始採取較為西北路徑移動，逐漸靠近華南沿岸，其外圍雨帶亦開始影響廣東沿岸。銀杏的環流緊密，在銀杏及東北季候風共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時至6時之間改發三號強風信號。

上午8時，銀杏集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯18.8度，東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。銀杏中心附近最高持續風速每小時185公里。按照現時預測路徑，銀杏會在明早於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，留意最新天氣消息。

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