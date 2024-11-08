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太空油蔓延社區校園　家長留意子女兩大徵狀 (13:11)

新興毒品「太空油」今年首次被呈報為第三位最常被吸食毒品，吸食太空油個案近月在社區及校園蔓延，不少家長憂心子女接觸，在家長群組掀起討論。「太空油」是什麼？如何察覺子女有否吸食？明報電子平台組整理資料，讓讀者對「太空油」知多點。

「太空油」是什麼？

．「太空油」一種非法混入有害物質的煙油，屬新興毒品，一般透過電子煙產品吸食

．無標準成分，通常含有一種須醫生處方、名叫依托咪酯的麻醉劑。依托咪酯受法例管制，屬第1部毒藥。任何人非法管有和使用此物質均屬違法

．除了依托咪酯，「太空油」亦可能混入了其他毒品，包括大麻和氯胺酮（俗稱「K仔」）等

「太空油」的害處

．吸「太空油」等同吸毒，濫用會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品，嚴重損害身心健康

．令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡

家長留意以下可能是曾吸食「太空油」的表徵

．觀察子女是否擁有任何類型的另類吸煙產品

．子女四肢有否出現不明碰傷

「太空油」的出現

．新冠疫情後在香港出現，去年起引起年輕人注意，開始吸食

．今年有3宗疑涉太空油「依托咪酯」的致命事故

．去年有9人因「太空油」被捕，今年截至8月已有69人被捕

詳情可瀏覽保安局禁毒處網站

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