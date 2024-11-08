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銀杏｜天文台發一號戒備信號　至少維持至周六中午12時 (12:41)

【12:41】天文台發出一號戒備信號。上午11時，強颱風銀杏位於香港之東南約650公里（北緯18.3度，東經118.7度），中心附近最高持續風速為每小時165公里。

銀杏正穩定向偏西方向移動，橫過南海北部。由於銀杏的環流較為細小，與其相關的強風在今日（8日）至明早（9日）仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。

在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至周日（10日）初時有所增強。天文台屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。預料熱帶氣旋警告信號仍要在周日早上維持。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【10:53】銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今午12時40分發出一號戒備信號。在銀杏與東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸及高地風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。

【08:47】上午8時30分，天文台錄得氣溫21.7°C，相對濕度49%。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今早（8日）天文台錄得最低氣溫20.9°C，是入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低兩三度。

上午8時，強颱風銀杏集結在東沙之東南約390公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。銀杏已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。

銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，強度仍存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

本港地區今日天晴。早上稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。展望周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。（天文台）

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