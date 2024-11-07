銀杏｜天文台：周五中午12時至下午3時發一號戒備信號 (12:10)

在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。

【08:05】上午7時50分，天文台錄得氣溫22.6°C，相對濕度58%。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今（7日）早稍涼，市區氣溫降至22°C左右，新界再低兩三度。預測本港地區今日天氣大致天晴及乾燥。日間最高氣溫約27°C。吹和緩至清勁東至東北風。展望明日（8日）早上仍然稍涼，最低氣溫在20°C左右，日間非常乾燥。周末期間雲量增多，海有湧浪。

銀杏今晚至明早進入本港800公里

上午8時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約500公里，預料向西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶。根據現時預測，銀杏會在今晚至明早進入本港800公里範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在周五稍後至周六（9日）初時發出一號戒備信號。（天文台）