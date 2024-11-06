美國大選｜特朗普宣布當選總統　參選期間兩遇暗殺陰謀　官司纏身揹偽造定罪 (17:01)

集會遭槍擊右耳傷 兩度遇暗殺陰謀

特朗普今年7月在賓夕法尼亞州出席競選集會期間遭槍擊，右耳受傷幸性命無虞，他被護送離場時揮拳高喊「戰鬥」（fight），而集會現場事發時傳出最少8聲槍響，釀一死兩重傷。分析認為此事件建立特朗普的英雄形象，選情改寫。9月特朗普在佛州西棕櫚灘的高爾夫球會打球時，再遇暗殺陰謀，特勤局人員在球會附近的灌木叢發現持槍管的男子，聯邦調查局（FBI）將事件定性為「疑似暗殺未遂」，特朗普未有受傷，兩次暗殺陰謀事隔約兩個月。

成首名被刑事定罪美國前總統 官司纏身

特朗普參選期間官司纏身，迄今涉4宗刑事案件，其中2016年競選期間，授權代表律師向色情女星就婚外情付掩口費而被起訴偽造商業紀錄，在5月被裁定34項控罪全部成立，成為美國史上首名被刑事定罪的前總統。其他刑事罪涉及卸任後非法管有政府密件（文件門），以及企圖推翻2020年大選結果。