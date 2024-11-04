美國大選｜一文睇賀錦麗、特朗普部分政綱及政治主張【附政策發表短片】 (09:00)

●不尋求與北京有衝突，確保維持一中政策，支持台灣有自我防衛能力，並確保與中國保持溝通渠道暢通，特別是軍事溝通 ●推動以哈停火、人質獲釋，呼籲結束加沙巴人苦難，同時支持以色列自衛權 ●支持烏克蘭抗俄，確保烏方獲得所需軍事援助

●奉行「美國優先」政策，將向中國進口貨徵收至少60%關稅 ●聲稱可制訂結束俄烏戰爭的協議 ●支持以色列，批拜登政府把世界推向第三次世界大戰邊緣