美國大選｜一文睇賀錦麗、特朗普部分政綱及政治主張【附政策發表短片】 (09:00)

美國總統大選將於明天（11月5日）舉行，民主黨候選人賀錦麗及共和黨候選人特朗普在民生、經濟、外交等議題的政綱和立場，備受國民關注。明報電子平台組以短片綜合二人曾發表的部分政策及政治主張，供留意選情的讀者參考。
兩人部分政綱及政治主張
經濟
|賀錦麗
|特朗普
|●降低生活成本，擬推聯邦禁令，禁止哄抬食品日用品價格
●支援中低收入家庭，減稅或增加免稅額
●對年收100萬美元以上富人階層徵收28%資本利得稅
●鼓勵小企創業，擴大稅務減免
|●致力打擊通脹，降低物價及能源價格
●延續上個任期推出的減稅與就業法案，續減企業所得稅
民生
|賀錦麗
|特朗普
|●增加可負擔房屋，資助首次置業
●主張婦女有身體自主權，反對全國墮胎禁令
●投資新科技，遏止毒品芬太尼入境
|●減低房屋按揭息率，支援首置業主，撥出聯邦土地增建房屋
●反對墮胎，但表明不支持全國墮胎禁令，主張墮胎政策應由各州自行定奪
●取消小費、加班工資徵稅
移民及邊境安全
|賀錦麗
|特朗普
|●改革移民系統，加強打擊非法移民
|●完成美墨邊境圍牆，大規模驅逐非法移民
外交
|賀錦麗
|特朗普
|●不尋求與北京有衝突，確保維持一中政策，支持台灣有自我防衛能力，並確保與中國保持溝通渠道暢通，特別是軍事溝通
●推動以哈停火、人質獲釋，呼籲結束加沙巴人苦難，同時支持以色列自衛權
●支持烏克蘭抗俄，確保烏方獲得所需軍事援助
|●奉行「美國優先」政策，將向中國進口貨徵收至少60%關稅
●聲稱可制訂結束俄烏戰爭的協議
●支持以色列，批拜登政府把世界推向第三次世界大戰邊緣
（CNN/Politico/洛杉磯時報/賀錦麗選舉官網）
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