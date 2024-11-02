紅花嶺郊野公園開幕　步行全程4至5小時　沿途遊蓮麻坑鉛礦洞、麥景陶碉堡【附交通資訊】 (18:13)

紅花嶺郊野公園今日（11月2日）開幕，是香港第25個郊野公園。位於沙頭角邊陲的紅花嶺郊野公園，設有蓮麻坑郊遊徑及紅花嶺郊遊徑兩條遠足徑，亦有具特殊科學價值地點蓮麻坑鉛礦洞，以及列為二級歷史建築的「麥景陶碉堡」等。紅花嶺郊野公園面積約530公頃，北面與深圳梧桐山風景區山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。遊覽一般需步行約4至5小時。