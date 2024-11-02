紅花嶺郊野公園開幕　步行全程4至5小時　沿途遊蓮麻坑鉛礦洞、麥景陶碉堡【附交通資訊】 (18:13)

紅花嶺郊野公園今日（11月2日）開幕，是香港第25個郊野公園。位於沙頭角邊陲的紅花嶺郊野公園，設有蓮麻坑郊遊徑及紅花嶺郊遊徑兩條遠足徑，亦有具特殊科學價值地點蓮麻坑鉛礦洞，以及列為二級歷史建築的「麥景陶碉堡」等。紅花嶺郊野公園面積約530公頃，北面與深圳梧桐山風景區山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。遊覽一般需步行約4至5小時。
●「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰
漁護署由即日至明年2月28日舉行「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡活動，參加者於「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰網站登記後，沿紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑到訪8個指定景點，在活動站點以智能手機掃描二維碼作記錄，完成指定數目的站點後可獲得紅花嶺主題獎品。
紅花嶺郊野公園實用資訊：
●郊遊徑資訊
紅花嶺郊遊徑：長約3.5公里，步行約2小時
蓮麻坑郊遊徑：長約2.6公里，步行約1.5小時
●交通資訊
可乘搭公共交通工具前往沙頭角公路－石涌凹段的担水坑站，再經山咀村路前往起點。
巴士：78K（上水太平至沙頭角）、277A（藍田站至沙頭角）、78S（上水轉車站至上水總站A1月台）
專線小巴：55K（上水港鐵站至沙頭角）、59K（上水港鐵站至蓮麻坑村，蓮麻坑路屬邊境禁區，如無邊境禁區許可證須於禁區前上下車）
詳細資訊：漁護署紅花嶺郊野公園網站