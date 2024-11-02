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美國大選｜AI助長假資訊湧現　會否左右大局？ (12:50)

美國總統大選即將在11月5日舉行，是人工智能（AI）浪潮席捲全球以來最具影響力的選舉，有人更將之形容為「AI大選」（AI Election）。AI熱潮下衍生的大選假資訊也隨之湧現，如社交媒體散播假圖假片、聊天機械人提供選舉假資訊、「AI拜登」致電選民呼籲不要投票等。選民投票意向會否被種種AI假象動搖？

民調：逾六成人對AI資訊真確性沒信心

美聯社今年7月底至8月初抽樣訪問逾千名美國成年人，發現64%受訪者對AI提供的資訊可信度「不太有信心」或「完全沒有信心」。四成人覺得AI令搜尋有關美國大選的可信資訊更加困難。【圖看美國人對AI資訊真確度的信任度】

AI假圖假片犯濫　錯誤資訊引騷動

儘管部分選民有意識分辨AI虛假資訊，但社交媒體充斥大量AI生成的虛假圖片及影片，令網民「避無可避」。當中一些包含攻擊及抬舉總統候選人的信息，更是由共和黨總統候選人特朗普及社交平台X行政總裁馬斯克轉發，觸及率以千萬計。

⚫特朗普8月中在其社交媒體Truth Social上轉發一組圖片，當中描繪人氣極高的美國樂壇天后Taylor Swift及其歌迷Swifties支持特朗普。惟部分圖片為AI生成，Taylor發聲明澄清，隨後更宣布支持民主黨候選人賀錦麗。【相關報道】

⚫共和黨瘋傳俄亥俄州斯普林菲爾德（Springfield）有海地移民吃貓狗寵物及殺害公園裏的鵝鴨作食物【相關報道】，特朗普在社交平台發布多張AI貓咪圖，博取選民同情。馬斯克則轉發特朗普抱着鴨和貓的AI圖。惟「海地移民吃貓狗」的說法僅為口耳相傳，並無實證，當局亦澄清傳言，惟未能令謠言平息。

⚫中國社交平台9月中流傳一段AI影片，顯示特朗普、賀錦麗合唱《我愛你中國》，絕大部分留言者都不相信美國總統候選人會唱中文歌。【相關報道】

研究：「AI左右選舉」說法被誇大

有意見擔心，AI假資訊盛行或會影響選民取態。《麻省理工科技評論》早前發布研究指出，觀乎今年美國「選舉年」，AI對選舉的影響似乎未如預想中嚴重。研究指出，選民投票意向受性別、年齡、社會階級、價值觀等多種因素影響，他們接收資訊時注重的是該資訊是否與個人政治立場或價值觀相符，因此資訊是否AI產生只是次級影響因素。

資料來源：美聯社、衛報、《麻省理工科技評論》

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