好去處｜Teletubbies冰雪樂園＠將軍澳新都城　短片率先睇7.5米高巨型充氣Po、飄雪表演 (18:40)

《Teletubbies天線寶寶》（又稱天線得得B）4大人氣角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky走進將軍澳新都城中心提前與大家歡度聖誕，明日（11月2日）至明年1月1日商場將會化成冰雪樂園，場內設有5大打卡位，當中包括3大遊玩區，如7.5米高巨型充氣Po下的Teletubbies冰雪滑梯、冰雪世界和冰上門球。4大角色更會於11月2日至3日現身見面會，載歌載舞。「夢幻寶寶飄雪表演」於活動期間每日整點舉行，明報電子平台組記者以短片帶大家率先感受現場的飄雪氣氛。