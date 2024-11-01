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好去處｜Teletubbies冰雪樂園＠將軍澳新都城　短片率先睇7.5米高巨型充氣Po、飄雪表演 (18:40)

Teletubbies冰雪樂園@新都城中心（拍攝、剪接：王乙峰）

《Teletubbies天線寶寶》（又稱天線得得B）4大人氣角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky走進將軍澳新都城中心提前與大家歡度聖誕，明日（11月2日）至明年1月1日商場將會化成冰雪樂園，場內設有5大打卡位，當中包括3大遊玩區，如7.5米高巨型充氣Po下的Teletubbies冰雪滑梯、冰雪世界和冰上門球。4大角色更會於11月2日至3日現身見面會，載歌載舞。「夢幻寶寶飄雪表演」於活動期間每日整點舉行，明報電子平台組記者以短片帶大家率先感受現場的飄雪氣氛。

MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅
日期：2024年11月2日至2025年1月1日
時間：上午10時至晚上10時（飄雪表演每日整點舉行）
地點：將軍澳MCP Central（新都城中心2期）1樓天幕廣場
 
3大互動遊戲區開放時間
日期：2024年11月2日至2025年1月1日
時間：周一至周五（公眾假期除外）：中午12時至下午4時；周六、周日及公眾假期：下午1時至晚上9時
地點：將軍澳MCP Central（新都城中心2期）1樓天幕廣場
註：H‧COINS會員消費滿指定金額，可換領遊戲券乙張。參加辦法可留意商場網頁

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