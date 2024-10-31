美國大選．10月驚奇｜拜登反擊「垃圾島言論」失言輿論逆轉　特朗普坐垃圾車做騷揶揄【短片還原事件】 (17:41)

美國大選將於下周二（11月5日）舉行，距今只剩5天，共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗的選情十分咬緊。10月份即將完結之際，卻發生了「垃圾島言論」事件，原本是特朗普陣營有人失言，演變成民主黨「後欄起火」。親共和黨的霍士新聞形容今次事件是「10月驚奇」，或足以左右選情大局。本文還原事件全貌。
喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）日前在特朗普一場造勢集會上稱「波多黎各是漂浮的垃圾島」，惹來拉丁裔選民不滿。總統拜登隨後為賀錦麗拉票時批評「垃圾島論」，說「我看到的唯一垃圾就是他（特朗普）的支持者」，卻引來更大反響，被特朗普陣營批評是攻擊一半美國人。相關報道：拜登幫倒忙 指「特朗普支持者才是垃圾」
輿論風向由此出現大逆轉，拜登被指「幫倒忙」。雖然賀錦麗有為拜登的言論辯護，但強調不同意基於選民的投票意向而作出批評，被視為是與拜登劃清界線。
特朗普就「食住上」做政治騷，諷刺拜登的「垃圾支持者論」。他周三（10月30日）飛抵威斯康星州，落機時身穿垃圾工人常穿的反光背心，向記者稱「2.5億美國人不是垃圾」，同時澄清自己不認識欣奇克利夫。他並乘坐一輛垃圾車，在車上向記者稱：「這垃圾車是向拜登和賀錦麗致敬的。」（CNN/衛報）