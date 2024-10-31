明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美國大選．10月驚奇｜拜登反擊「垃圾島言論」失言輿論逆轉　特朗普坐垃圾車做騷揶揄【短片還原事件】 (17:41)

短片看「垃圾島言論」事件時序（法新社/Twitter片段）

美國大選將於下周二（11月5日）舉行，距今只剩5天，共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗的選情十分咬緊。10月份即將完結之際，卻發生了「垃圾島言論」事件，原本是特朗普陣營有人失言，演變成民主黨「後欄起火」。親共和黨的霍士新聞形容今次事件是「10月驚奇」，或足以左右選情大局。本文還原事件全貌。

喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）日前在特朗普一場造勢集會上稱「波多黎各是漂浮的垃圾島」，惹來拉丁裔選民不滿。總統拜登隨後為賀錦麗拉票時批評「垃圾島論」，說「我看到的唯一垃圾就是他（特朗普）的支持者」，卻引來更大反響，被特朗普陣營批評是攻擊一半美國人。相關報道：拜登幫倒忙 指「特朗普支持者才是垃圾」

輿論風向由此出現大逆轉，拜登被指「幫倒忙」。雖然賀錦麗有為拜登的言論辯護，但強調不同意基於選民的投票意向而作出批評，被視為是與拜登劃清界線。

特朗普就「食住上」做政治騷，諷刺拜登的「垃圾支持者論」。他周三（10月30日）飛抵威斯康星州，落機時身穿垃圾工人常穿的反光背心，向記者稱「2.5億美國人不是垃圾」，同時澄清自己不認識欣奇克利夫。他並乘坐一輛垃圾車，在車上向記者稱：「這垃圾車是向拜登和賀錦麗致敬的。」（CNN/衛報）

相關字詞﹕美國總統大選 美國大選 特朗普 賀錦麗 拜登 編輯推介

上 / 下一篇新聞