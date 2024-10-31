美國大選．10月驚奇｜拜登反擊「垃圾島言論」失言輿論逆轉　特朗普坐垃圾車做騷揶揄【短片還原事件】 (17:41)

喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）日前在特朗普一場造勢集會上稱「波多黎各是漂浮的垃圾島」，惹來拉丁裔選民不滿。總統拜登隨後為賀錦麗拉票時批評「垃圾島論」，說「我看到的唯一垃圾就是他（特朗普）的支持者」，卻引來更大反響，被特朗普陣營批評是攻擊一半美國人。相關報道：拜登幫倒忙 指「特朗普支持者才是垃圾」

輿論風向由此出現大逆轉，拜登被指「幫倒忙」。雖然賀錦麗有為拜登的言論辯護，但強調不同意基於選民的投票意向而作出批評，被視為是與拜登劃清界線。

特朗普就「食住上」做政治騷，諷刺拜登的「垃圾支持者論」。他周三（10月30日）飛抵威斯康星州，落機時身穿垃圾工人常穿的反光背心，向記者稱「2.5億美國人不是垃圾」，同時澄清自己不認識欣奇克利夫。他並乘坐一輛垃圾車，在車上向記者稱：「這垃圾車是向拜登和賀錦麗致敬的。」（CNN/衛報）