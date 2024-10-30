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香港博物館節周六揭幕　嘉年華、夜遊茶具文物館、製作「藍曬」圖【附活動詳情】 (08:58)

為期一個月的「香港博物館節2024」將於11月1日至30日舉行，康文署將舉辦70多項活動供市民參加，部分節目如下：

●「香港博物館節2024」嘉年華

日期：11月2日至3日（周六及日）上午11時至下午6時

內容：「親親舞獅」互動攤位、「花鈕展藝」示範及工作坊、太陽觀測活動、認識薄扶林舞火龍等，嘉年華活動詳情可按此

●「藍曬」工作坊

日期：11月16日（周六）下午2時至3時30分，以及4時30分至6時

地點：香港文化博物館地下教育活動室

內容：介紹藍曬原理和藍曬圖的製作方法。活動前15分鐘起於地下教育活動室外接受報名，先到先得，額滿即止，詳情可按此

●「優Joy油栽@油街實現」同樂日2024

日期：11月10日上午10時至下午8時

地點：油街實現

內容：手碟音樂表演、以及需預約的「油街香噴噴著綠」有機園圃親子遊戲活動和「跨越時空的色彩旅行」展覽導賞，活動及預約詳情可按此

●葛量洪號滅火輪展覽館同樂日2024

日期：11月30日早上10時至下午6時

內容：滅火輪噴水表演、火警調查犬示範等，活動詳情可按此

●晚遊茶具文物館

日期：11月23日（周六）晚上6時半至8時半

地點：茶具文物館正門外𤖠及入口

香港博物館節2024所有活動詳情可參考網址

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