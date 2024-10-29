Apple Intelligence首輪功能推出　Siri允文字對答　錄製通話後可轉成文字 (17:11)

蘋果（Apple）周一（28日）宣布，人工智能系統Apple Intelligence首輪功能，已隨着iOS 18.1、iPadOS 18.1與macOS Sequoia 15.1更新推出包括內置「書寫工具」校對文字、AI Siri、錄製通話並轉成文字重點等。本文整合Apple Intelligence第一輪的五大主要更新功能。留意，第一輪Apple Intelligence功能適用於Siri和裝置語言均設為英文（美國）的裝置，可於全球大部分地區使用。

內置「書寫工具」校對文字

用戶在「郵件」、「備忘錄」及第三方應用程式等書寫時，可使用「書寫工具」對近乎所有書寫之處重寫（Rewrite）、校對（Proofread）和撮寫內容。重寫功能可讓用戶挑選合適語調，而校對工具就可檢查文法、選字及句子結構。

AI Siri允文字對答

蘋果表示，Siri對話更自然生動，用戶亦可以打字指令Siri，在文字與語音之間流暢轉換。蘋果指出，配備豐富的語言理解功能下，即使用戶口齒不清，Siri亦能跟上指令，同時能維持前後要求的使用情景。

錄製及撮要通話內容

用戶在「電話」App通話時啟動錄音，參與者會自動收到通知。通話結束後，Apple Intelligence會在「備忘錄」製作重點摘要。