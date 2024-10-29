美國大選｜搞笑藝人稱波多黎各「垃圾島」惹眾怒　特朗普陣營急劃清界線 (14:01)

Tony Hinchcliffe是集會開場嘉賓之一，他在台上談及拉丁裔選民時，稱「拉丁裔喜愛造人」，又形容波多黎各是「海洋中一個漂浮的垃圾島」。他的言論引起眾怒，特朗普陣營急急劃清界線，發聲明稱Tony的言論不代表特朗普的看法。Tony則辯稱自己「一向拿所有人開玩笑」，稱人們沒有幽默感。

民主黨陣營亦群起譴責。民主黨總統候選人賀錦麗批評這些言論是「胡扯」，又乘勢提出成立提振波多黎各經濟的工作小組。賀錦麗的副手沃爾茲則稱，特朗普這場造勢集會如同1939年同樣在麥迪遜廣場花園舉行的納粹集會。

波多黎各裔美國人在部分搖擺州屬重要群體，包括賓夕法尼亞州。此番爭議觸怒美國的波多黎各群體，勢令特朗普流失拉丁裔及波多黎各裔選民。

紐約60歲男子Ed Rosa的父母來自波多黎各，他原打算投票給特朗普，如今決定不投票，也撕走了家中原本貼有的支持特朗普標語。他說：「我真的覺得這是種族歧視，在昨天（28日）之前我原是死忠特朗普粉絲。」

波多黎各裔的美國名人如珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、Ricky Martin及饒舌歌手Bad Bunny，也紛紛批評Tony Hinchcliffe的言論。（綜合報道）