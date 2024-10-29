法律Q&A｜女子疑闖陌生人婚禮自拍吃霸王餐上傳抖音　律師：若屬實或涉欺騙手段取得服務罪 (09:40)

根據上述媒體報道的情況，涉事女子有否觸犯本港法例？

答：陳柏豪指出，涉事婚禮宴會餐飲服務由餐廳提供，費用由新人支付，並只提供予獲邀請的賓客享用，故非賓客人士，沒有權利享用；若非賓客人士明知自己沒有權利享用，依然假裝是賓客並享用相關服務，可以被控以欺騙手段或不誠實意圖取得服務罪。

根據本港法例《盜竊罪條例》第18A條，以欺騙手段取得服務是刑事罪行，當一個人以不誠實手段取得服務，即屬違法。這項罪行涉及一個人沒有意圖付款，並作出一些行為，誘使其他人給予利益，或者明知將會獲得利益，而導致或容許某人作出一些行為。

若餐廳或新人沒有實際損失，可以成為不能提告的理由？

答：不是，即使餐廳或新人沒有實際損失，仍可以提控，這亦不能用作抗辯的理由。

有網民指稱該女子可被控盜竊，是否有可能？

答：構成盜竊罪需要實際挪佔了別人的財物，若在現場享用的話，不能構成盜竊罪；但如果「打包」取走宴會食物，則可以構成盜竊罪。

然而若涉案女子假裝是獲邀請的賓客，則是欺騙手段，直至取得宴會餐飲服務，因此「欺騙手段取得服務罪」更為合適。

另外，一般若涉及「吃霸王餐」，可控以另一罪行「不付款而離去」（making off without payment），但在以上婚宴的情況，獲邀請的賓客其實沒有責任向餐廳付款，故今次事件未必適用。

以欺騙手段取得服務的最高刑罰是什麼？

答：以欺騙手段取得服務最高刑罰為監禁10年。案件的嚴重性視乎案情，例如犯案手法涉及預謀，以及組織程度，如果只是偶發性一時貪玩，嚴重性較低；但若事先計劃周詳且有同黨，因貪心藉此行為獲得豐盛的免費晚餐，甚至不只一次以同樣手法犯案，嚴重性則較高。