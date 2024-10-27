美食嘉年華葵涌開鑼　1元金華火腿、限量派入場福袋、熊貓奶茶啤酒【附門票及優惠詳情】 (10:22)

香港美食嘉年華已在網頁公布，今（27日）11時起至11月3日在葵涌運動場舉行，活動設有逾300個戶外攤位，其中有50個熟食攤位，供市民嘗盡街頭小食。5大展區包括：「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」、「為食Guide」，以及新增主題展區「Chill飲Chill食」，售賣各式酒品及小食，每晚6時免費派發100杯啤酒。活動期間，主辦單位更聯同「金茶王」送出8000支限量版熊貓奶茶。場內售賣大量低於一折的產品，亦有1元超抵貨品。每日首90名入場者更可獲贈福袋（價值160元）。
嘉年華還有多項精彩活動，包括：啤酒競飲挑戰賽、烹飪示範、舞台表演等，萬聖夜（10月31日）有萬聖節嘩鬼大派對，大小朋友可盡情玩。
香港美食嘉年華@葵涌運動場
‧ 日期：即日至11月3日
‧ 時間：上午11時至晚上9時（停止入場時間為晚上8時半，11月3日則為晚上8時）
‧ 地點：葵涌運動場（葵芳站D出口）
門券詳情：
‧ 港幣6元，以八達通付費入場
‧ 身高1米以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場
‧ 晚上7時起免費入場
‧ 電子門券可於工展會手機應用程式、八達通App、Alipay HK、支付寶手機應用程式、KKday等購買，不設實體門券
部分開鑼優惠商品（推廣期有限，詳情請留意美食嘉年華官網或美食嘉年華facebook）
「1元」貨品：
‧ 廣昌隆精選金華火腿禮盒800克
‧ 廣昌隆頂級臘腸皇
‧ 陳皮世家川貝甘草陳皮
其他精選優惠：
‧ 30毫升法國高效鎖水精華（39元）
‧ 10包裕豐五指毛桃健脾祛濕茶包（10元）
‧ 2.4公升Brita Marella Cool濾水壺（99元）
‧ 5包鴻福堂姬松茸花菇海參豬腱湯（100元）
‧ Jeion5公升慢煮鍋（298元）
更多活動詳情：美食嘉年華官網、香港美食嘉年華facebook