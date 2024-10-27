美食嘉年華葵涌開鑼　1元金華火腿、限量派入場福袋、熊貓奶茶啤酒【附門票及優惠詳情】 (10:22)

香港美食嘉年華已在網頁公布，今（27日）11時起至11月3日在葵涌運動場舉行，活動設有逾300個戶外攤位，其中有50個熟食攤位，供市民嘗盡街頭小食。5大展區包括：「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」、「為食Guide」，以及新增主題展區「Chill飲Chill食」，售賣各式酒品及小食，每晚6時免費派發100杯啤酒。活動期間，主辦單位更聯同「金茶王」送出8000支限量版熊貓奶茶。場內售賣大量低於一折的產品，亦有1元超抵貨品。每日首90名入場者更可獲贈福袋（價值160元）。