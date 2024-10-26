周杰倫演唱會掀黃牛狂潮　台破最大黃牛夫妻檔收200萬台幣訂金、搶得50票 (15:42)

台北市刑警大隊科偵隊周四（24日）破獲號稱全台最大黃牛售票平台，拘捕主要嫌犯劉姓男子及其張姓妻子。檢方查出，該平台有82組客人訂了票，其中64人已付訂金，金額近200萬元新台幣（約48.5萬港元）。該平台亦已搶得有電腦序號的有效票50張。

檢方稱，夫妻倆所屬黃牛集團常在LINE等通訊軟件和拍賣網招攬生意，LINE群組有逾5萬粉絲。該對夫婦早前大肆宣傳「保證預售」周杰倫演唱會黃牛票，民眾如欲購票須先付黃牛票價的一半作訂金。門票開賣後，平台動用大量假帳號成功搶票。台北地檢署昨（25日）裁定，劉男涉偽造文書等罪聲押禁見，張女獲准20萬元新台幣（約4.8萬港元）保釋，限制出境出海。

另外，台中警方今（26日）公布，拘捕了5名工程師，他們搶了48張門票，每張加價2500至1.5萬新台幣（約606至3635港元）轉賣，獲利33萬新台幣（近8萬港元），移送地檢署偵辦。警方透露，這些工程師為躲避追查而到網吧上網搶票，警員到網吧時，發現擠滿為了高網速而來的搶票民眾，當搶到票更有人歡呼鼓掌，十分狂熱。

中央社報道，周杰倫演唱會門票開賣時，有89萬人次同時搶票，創售票網站紀錄。有黃牛黨甚至開出30萬新台幣（約7.27萬港元）一張的天價兜售黃牛票。（自由時報/中央社）