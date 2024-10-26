潭美｜天文台改發三號強風信號　今日大部分時間維持 (10:41)

上午11時，潭美集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經112.9度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。

潭美今早在香港以南約500多公里掠過，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨。

【07:55】一號戒備信號現正生效。今日上午7時40分，氣溫25.9°C，相對濕度61%。天文台表示，過去數小時，熱帶氣旋潭美繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約500多公里掠過，並稍為增強。天文台會在早上10時40分改發三號強風信號。

在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區及雨帶會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風勢今日將逐漸增強。而隨着今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。隨着潭美遠離及減弱，本港明日早上風力會逐漸減弱。天文台會密切監測潭美的動向。海面有湧浪，天文台提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

上午8時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港以南約560公里，即在北緯17.3度，東經113.5度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。

本港地區今日天氣大致多雲，有幾陣狂風驟雨。日間最高氣溫約29°C。吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，稍後轉吹偏東強風。展望周日（27日）早上風勢逐漸減弱，仍有幾陣驟雨。下周一（28日）仍有一兩陣驟雨。下周中期天色好轉，早晚稍涼。（天文台）

教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。