明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

潭美｜天文台改發一號戒備信號 (22:25)

【22:25】天文台於晚上10時20分改發一號戒備信號。晚上10時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之西南約710公里，即在北緯17.0度，東經110.4度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向越南中部沿岸。過去數小時，潭美繼續向偏西方向移動並遠離本港，本港風力在晚間將進一步緩和。當潭美對本港的威脅解除時，天文台會取消一號戒備信號。預料今晚（26日）及明日（27日）初時離岸及高地吹強風，而與潭美相關的外圍雨帶仍會影響珠江口一帶。海面有大浪及湧浪。【10月27日 00:25最新消息：天文台取消所有熱帶氣旋警告】天文台

【16:52】天文台表示，三號強風信號會至少維持至今晚10時。隨着颱風潭美逐漸遠離，本港風力會在今晚至明早減弱，天文台會視乎本地風力變化，屆時考慮改發一號戒備信號。

潭美目前集結在香港之西南偏南約650公里，即在北緯17.0度，東經111.5度附近，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。在潭美與東北季候風的共同影響下，預料本港吹偏東強風，高地間中達烈風程度。而與潭美相關的外圍雨帶正移近珠江口一帶，本港有幾陣狂風驟雨。

【10:41】天文台在上午10時40分改發三號強風信號，會在今日（26日）大部分時間維持。強烈熱帶風暴潭美今早已增強為颱風，預料本港平均風速每小時41至62公里。隨著潭美遠離，今晚至明早（27日）本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

上午11時，潭美集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經112.9度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。

潭美今早在香港以南約500多公里掠過，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨。

【07:55】一號戒備信號現正生效。今日上午7時40分，氣溫25.9°C，相對濕度61%。天文台表示，過去數小時，熱帶氣旋潭美繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約500多公里掠過，並稍為增強。天文台會在早上10時40分改發三號強風信號。

在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區及雨帶會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風勢今日將逐漸增強。而隨着今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。隨着潭美遠離及減弱，本港明日早上風力會逐漸減弱。天文台會密切監測潭美的動向。海面有湧浪，天文台提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

上午8時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港以南約560公里，即在北緯17.3度，東經113.5度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。

本港地區今日天氣大致多雲，有幾陣狂風驟雨。日間最高氣溫約29°C。吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，稍後轉吹偏東強風。展望周日（27日）早上風勢逐漸減弱，仍有幾陣驟雨。下周一（28日）仍有一兩陣驟雨。下周中期天色好轉，早晚稍涼。（天文台

教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

原文網址：https://news.mingpao.com/ins/%e7%86%b1%e9%bb%9e/article/20241027/s00024/1729960310053

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣 編輯推介 熱帶氣旋 潭美

上 / 下一篇新聞