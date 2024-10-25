潭美｜天文台：一號戒備信號至少維持至下午6時 (09:06)

上午9時，潭美集結在香港之東南約730公里，即在北緯17.2度，東經118.6度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在下周日（27日）稍後有所減弱，但隨後移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

本港地區今日大致天晴。初時非常乾燥。日間最高氣溫約29°C。晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

展望明日（26日）及下周日初時風勢頗大及有幾陣驟雨，海有湧浪。下周日稍後風勢逐漸減弱。下周一（28日）仍有幾陣驟雨。（天文台）