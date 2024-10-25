天文台：潭美明早香港以南500公里掠過　一號戒備信號至少維持至明早6時 (15:58)

預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，隨潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。

下午4時，潭美集結在香港之東南偏南約590公里，即在北緯17.6度，東經116.9度附近，預料向西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。

【09:06】上午8時30分，天文台錄得23.8°C，相對濕度46%。一號戒備信號現正生效。強烈熱帶風暴潭美今早（25日）穩定地向偏西方向移動，預料今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持下午6時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

上午9時，潭美集結在香港之東南約730公里，即在北緯17.2度，東經118.6度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在下周日（27日）稍後有所減弱，但隨後移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

本港地區今日大致天晴。初時非常乾燥。日間最高氣溫約29°C。晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

展望明日（26日）及下周日初時風勢頗大及有幾陣驟雨，海有湧浪。下周日稍後風勢逐漸減弱。下周一（28日）仍有幾陣驟雨。（天文台）