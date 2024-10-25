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題外話：秋燈展特設博覽道展廳　呈獻頂尖LED照明產品 (10:00)

香港貿發局香港國際秋季燈飾展（秋燈展）今年於10月27日至30日在香港會議展覽中心舉行，而香港國際戶外及科技照明博覽（戶外照明博覽 ）則於10月29日至11月1日在亞洲國際博覽館展開。兩大展覽以「光・活」為主題，滙聚22個國家及地區 、約3,000家展商，為業界締造商機。其中秋燈展特設「博覽道展廳」，專注先進LED產品及技術，展示最新慳電節能新趨勢。

「博覽道展廳」專注LED產品、配件及認證

位於地下一樓的「博覽道展廳」，設有「LED照明零部件」、「LED照明」及「測檢及驗證服務」展區，呈現LED照明技術及產品。其中，「LED照明零部件」展區會有各式各樣的LED照明配件；「LED照明」展區會展示最先進的LED照明產品，包括可持續發展及環保照明產品。而「測檢及驗證服務」展區會有檢測設備、工具和技術解決方案，協助買家查證照明產品的質量和安全性，確保產品符合國際標準。

精選產品介紹：

Starball Pro 在家營造派對氣氛

營造難忘的派對氣氛，不一定要到Disco或夜店，在家中添置一盞Starball Pro彩燈，在牆壁和天花板上旋轉和反射迷人色彩，可收到相同效果。Kolibri Industrial Limited推出的Starball Pro採用節能LED燈產生千變萬化的色彩組合外，使用上十分方便，支援標準電池、USB連接或流動電池供電。它的底座甚至還配有吸盤，方便安裝在不同位置，隨時提升舞會、溫馨聚會，或卡拉OK之夜的熱鬧氣氛！

展位編號：ED-F01

無邊框筒燈融入現代裝潢

佛山市德思顯科技有限公司專注生產壓鑄鋁燈框，推出了一系列無邊框筒燈，專為搭配GU10和MR16光源設計。無邊框筒燈系列包括可調角度款式TP012R1；以及不可調節角度的TP01AR1（直光）和TP02AR1（偏光）。只需在裝修時預留嵌入孔位，固定安裝後即可呈現出無邊框的完美效果，融入各種現代化裝潢風格。可調角度的TP012R1能靈活調整光線方向；而直光和偏光款式則適合固定照明需求，發揮穩定的光源效果。

展位編號：ED-F18

超薄美可調光電源

LED照明產品亦朝著薄身、可調較光源等方向發展。廣東領冠智慧科技有限公司便是一家專業生產各種可調光LED驅動器的廠商，主要產品系列有可控矽、0-10V、1-10V、PWM、可變電阻，DALI數位調光以及無線智慧調光等3W-300W的LED可調光驅動器，產品通過了SAA、UL、FCC 、CE、PSE、KC、CCC等認證，產品主要銷往美國、加拿大、歐洲和澳洲。其中「超薄美規恆壓5合1 LED調光電源」，已通過UL認證，可同時支援可控矽，0-10V, 1-10V，PWM和可變電阻等5種調光方式。該產品有一個輕薄的外殼，厚度為17mm，可選輸出功率為60W和100W，適用於12V/24V48V LED條。

展位編號：ED-E22

LSG-6000全空間分布光度計　進行多種光源測試

各種照明產品在市場發售前，應做好多光源測試。LISUN INSTRUMENTS LIMITED於上海建立高水準的產品展示室和認證實驗室，專門設計和生產照明和電氣測試儀器，獲多個國際及國家標準認證。LISUN推出的LSG-6000旋轉探頭立式分布光度計（全空間分布光度計），能夠自動測試3D光強分布曲線，可根據客戶要求，進行多種光源測試，如光强分布、區域光通量、有效發光角度等，適用於LED光源、植物照明燈、HID光源、室内外照明、路燈和泛光燈等產品。

展位編號：ED-A01

光學檢查軟件　測量光分布和顔色數據

來自丹麥的Viso Systems Aps，會展示光學檢查軟件（Light Inspector Software），軟件程式擁有多種功能，能夠快速支援全球用家。Viso Systems Aps使用最先進的光譜儀進行所有測量，系統可以同時處理所有測量，包括光分佈和顏色數據。同時，Light Inspector軟體亦不斷發展，每年都會增加新功能，例如UV燈具的IES標準、黑素EDI（等效日光照度）、顏色細節函數、頻閃燈測量、可調光源支援等。

展位編號：ED-A04

以上產品資訊由參展商提供，圖片只作參考之用。

秋燈展「互聯照明館」升級登場　多個國際品牌進駐展示最新照明技術及方案

上屆於秋燈展首次亮相的「互聯照明」展區，今年升級為「互聯照明館」，吸引多個國際品牌參展合共超過50家著名企業展示最新的照明產品及方案。

為展示照明趨勢及美學，大會更邀請到知名照明設計大師關永權（Tino Kwan）及其團隊與OFT Interiors創辦人鄒卓明（CM Jao）合作，透過智能照明系統和精心挑選的燈具，結合光影與幾何結構，將「互聯照明館」點綴成光的藝術殿堂。

戶外照明博覽　助力智慧城市發展

戶外照明博覽今年新增「智慧燈桿及解決方案」展區，展示創新、優化能源，並提升城市居民的生活質素的方案，包括各種感測器及調整照明水平的產品；亦有利用交通檢測系統即時管理交通，以及運用如太陽能、減少能源消耗等各種科技的產品。其他展區包括「植物照明」、「戶外及公共照明」以及「專業照明」等，展示多種商業和工業用的室外及專業技術照明解決方案。

兩大展覽會繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，歡迎各行業人士及買家參與。網上展期由今天起至11月8日，方便企業在線上線下拓展業務。

大會於博覽舉行期間，會為已登記的展商及買家提供穿梭巴士服務，往返灣仔會展中心及機場亞博館，方便與會人士來往兩個展場。

買家禮遇

秋燈展（灣仔會展）：

凡於「光．影」創意空間拍照並上載到社交媒體平台及標籤#AutumnLightingFair，即可到社交媒體櫃台（3樓大會堂，展位：GH-17對面）換領3合1 USB充電線乙份。

戶外照明博覽（亞博館）：

凡於展場內拍照並上載到社交媒體平台及標籤#OutdoorTechLightExpo，即可到社交媒體櫃台（8號展館，展位8-E02對面）換領3合1 USB充電線乙份。

先到先得，送完即止。受條款及細則約束。

香港國際秋季燈飾展：hklightingfairae.hktdc.com/tc

香港國際戶外及科技照明博覽：hkotlexpo.hktdc.com/tc

立即登記 免費入場：https://bit.ly/3YamXF2

（資料由客戶提供）

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