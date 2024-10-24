明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美團無人機開口岸航線方便港人　10分鐘福田關口取貨　可訂霸王茶姬、喜茶等【附下單教學、貼士】 (16:58)

美團無人機福田口岸航線昨日（23日）正式開通，是內地首條設在口岸區域的無人機配送航線，方便港人在北上或從深圳回港前，先在手機下單點外賣，再由無人機送往位處福田口岸外面的「空投」專櫃，最快約10分鐘便可取貨（實際配送時間按下單時列明為準）。

由於屬開航初期，美團無人機服務目前只提供福田星河COCO Park商場12個商戶的外賣配送，包括港人熟悉的霸王茶姬、喜茶、奈雪的茶、肯德基等。外賣送到後，用戶可輸入手機號碼後4位數字即可取貨，不但免卻在口岸人潮中尋找外賣小哥取餐，也毋須親身到門市購買。

美團無人機亦與微信港元錢包（WeChat Pay HK）攜手合作，支援異地下單及港元支付的模式。

美團無人機福田口岸配送服務

下單方式：在微信搜尋「美團無人機」官方帳號，進入後選擇「我要下單」，點擊「深圳景區─福田口岸」，再按左上角地址切換定位，設定收貨地址為「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」

「空投」專櫃位置：福田口岸前廣場2號門外西側50米警務E站旁邊

營運時間：每日早上10:00至下午5:25

下單小貼士

●僅限訂購掃碼小程序列表內有列出的商品

●支付後請留意頁面是否顯示「無人機已接單」

●請勿選擇「預約配送」

●配送有重量上限，建議下單一份商品，更易獲無人機承接

（資料來源：美團無人機微信官方帳號）

詳情可美團無人機微信

相關字詞﹕美團無人機 深圳 美團外賣 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞