美團無人機開口岸航線方便港人　10分鐘福田關口取貨　可訂霸王茶姬、喜茶等【附下單教學、貼士】 (16:58)

由於屬開航初期，美團無人機服務目前只提供福田星河COCO Park商場12個商戶的外賣配送，包括港人熟悉的霸王茶姬、喜茶、奈雪的茶、肯德基等。外賣送到後，用戶可輸入手機號碼後4位數字即可取貨，不但免卻在口岸人潮中尋找外賣小哥取餐，也毋須親身到門市購買。

美團無人機亦與微信港元錢包（WeChat Pay HK）攜手合作，支援異地下單及港元支付的模式。

美團無人機福田口岸配送服務

下單方式：在微信搜尋「美團無人機」官方帳號，進入後選擇「我要下單」，點擊「深圳景區─福田口岸」，再按左上角地址切換定位，設定收貨地址為「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」

「空投」專櫃位置：福田口岸前廣場2號門外西側50米警務E站旁邊

營運時間：每日早上10:00至下午5:25

下單小貼士

●僅限訂購掃碼小程序列表內有列出的商品

●支付後請留意頁面是否顯示「無人機已接單」

●請勿選擇「預約配送」

●配送有重量上限，建議下單一份商品，更易獲無人機承接

（資料來源：美團無人機微信官方帳號）

詳情可美團無人機微信