潭美｜天文台：周五凌晨1時40分發一號戒備信號 (23:50)

【19:52】天文台於晚上7時45分表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，天文台會在午夜12時至明早（25日）3時之間發出一號戒備信號。

【12:06】天文台表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（24日）至明早（25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，周五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於周五稍後至周六初時改發三號強風信號。

潭美隨後的移動路徑存在變數，有可能在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。（天文台）

【08:44】上午8時30分，天文台錄得22.6°C，相對濕度46%。本港今早（24日）天氣稍涼，天文台錄得最低氣溫22°C，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。

本港地區今日大致天晴。早上天氣稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約29°C。吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風。展望周五（25日）及周末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。

上午8時，強烈熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以北約300公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過呂宋。天文台預測，潭美會在今晚至周五早上進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。

一股乾燥的東北季候風會在今日繼續影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。同時，熱帶氣旋潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。受東北季候風及潭美的共同影響，周五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，而與高空擾動及潭美相關的驟雨會影響華南西部沿岸。預料另一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。（天文台）