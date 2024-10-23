愛爾蘭大學推「網紅」學士課程　課程主任：這是嚴肅業務 (12:04)

曾任電視製片人和導演的Irene McCormick表示，該大學曾推出速成課程「Digital Hustle」，由TikToker負責教授，結果30個名額的課程吸引了350人申請，校方看到需求甚大，故決定擴展至成立學士課程。

學士學位課程內容包括創意影片、說故事心理學、企業研究、名人研究、數據分析和Podcast製作，以及如何將Instagram、TikTok和YouTube等平台上的線上形象和內容轉化為收入來源，學生也要學習攝影及收音，以及實習工作。McCormick稱，課程亦會特別關注建立個人品牌，學習如何透過粉絲的影響力掙取收入。

學生Hughes Bravo表示，很多人認為成為網紅的生活很輕鬆，只需發布影片即可，但其實創作內容涉及編輯、規劃、組織等，所用的時間比想像多。另有學生表示，希望課程能協助他們充分利用和發揮自己的興趣和愛好。（法新社）