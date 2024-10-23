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霜降．二十四節氣｜霜降秋燥傷肺易乾咳、流鼻血　中醫兩食譜助潤肺養脾 (09:06)

10月23日是二十四節氣霜降，霜降是秋天最後一個節氣。天文台料本周溫度徘徊二十多度，濕度下降。註冊中醫師葉麗斌表示，身體五臟以肺部（鼻、皮膚、上呼吸道在中醫角度亦屬肺部系統）最易先受乾燥影響，如皮膚乾燥、流鼻血、喉嚨乾涸、乾咳等。要應對秋燥，中醫建議飲食以滋潤為主，令肺氣保持清潤；作息宜早睡早起，保持平和情緒。本文提供兩個中醫食譜，有助潤肺生津養脾。 

葉麗斌補充，白色食物入肺，可選用多些白色食材，如淮山、杏仁、百合、麥冬、豬肺等；亦可加一些養脾胃、健脾益氣的蓮子、薑片、小米等，加強對滋陰食材的消化。

霜降潤肺養脾兩食譜 

食譜一：冰糖百合燉雪梨（1-2人份）

材料：新鮮/乾百合30克、雪耳1個（已浸發）、紅棗2粒、雪梨一個、冰糖適量

製法：百合洗淨備用；雪耳洗淨後浸發﹑瀝乾備用；雪梨洗淨後去皮切塊、去芯；將百合、雪梨、雪耳和紅棗放入燉盅，加入2碗水，隔水蒸1小時，服前加入適量冰糖即可。飲湯食梨。

功效：清心安神，生津解渴潤肺，適合口乾舌燥的人飲用。 

食用注意：口淡、虛寒體質、易胃脹腹瀉者、咳嗽患者不宜服用。

食譜二：蓮藕紅蘿蔔粟米豬腱湯（2-3人份）

材料：蓮藕1斤、紅蘿蔔1條、粟米1至2條、豬腱適量、生薑3片、陳皮2角、蜜棗1粒、瑤柱1-2粒、水2.5升

製法：蓮藕、紅蘿蔔、粟米清洗乾淨，去皮、切件；瑤柱洗淨後用少許水浸發，陳皮浸軟後去囊，豬腱汆水後瀝乾備用；全部材料連2.5升水放入湯鍋，煲約1.5至2小時，加適量鹽即可飲用。

功效：蓮藕有補益脾胃，止瀉，益血的作用，此湯性質平和，滋潤生津，孕婦和兒童都可以飲用。

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