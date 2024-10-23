短片：美酒佳餚巡禮中環海濱開鑼【附優惠及門票詳情】 (20:30)

香港美酒佳餚巡禮今晚（10月23日）至27日一連五天在中環海濱活動空間舉行。今年有來自35個國家及地區，逾300個美酒及美食攤位展出。同場亦有來自12間米芝蓮星級食府、必比登推介餐廳，和入選「亞洲50佳酒吧」的名廚和調酒師，設計今次的菜式和酒品。明報電子平台組記者下午參加傳媒導賞團，有酒商表示已是第六次參加，認為美酒佳餚巡禮可接觸到不同消費者；另有獲「米芝蓮必比登」推介、首次參加的美食區展商，特別為此活動改動菜式，方便賓客一邊品酒，一邊品嘗美食。相關報道：酒評人教$400嘗各地美酒 14張美酒佳餚「品味券」品酒攻略
另外，香港美酒佳餚巡禮第二天（24日）的「狂歡禮拜四」，多個參展商推出買一送一及限量折扣優惠【詳情】。至於萬聖節前的周末（26日至27日）則有「周末鬼馬派對」，以萬聖節裝扮入場的參加者，有機會獲贈「品味券」等禮品。
2024香港美酒佳餚巡禮
日期及時間：
10月23日（周三）︰晚上7時半至11時
10月24日至25日（周四及周五）︰下午4時至晚上11時
10月26日至27日（周六及周日）︰中午12時至晚上11時
地點：中環海濱活動空間（入口：10號碼頭旁的中環方向或添馬公園旁的金鐘方向）
入場門票（現場購票）：
成人：40元，長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士：20元（3歲以下兒童免費入場）
品味通行證：一張入場券及8張品味券品味通行證（不連酒杯）：240元 【購票詳情】
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