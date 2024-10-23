短片：美酒佳餚巡禮中環海濱開鑼【附優惠及門票詳情】 (20:30)

另外，香港美酒佳餚巡禮第二天（24日）的「狂歡禮拜四」，多個參展商推出買一送一及限量折扣優惠【詳情】。至於萬聖節前的周末（26日至27日）則有「周末鬼馬派對」，以萬聖節裝扮入場的參加者，有機會獲贈「品味券」等禮品。

2024香港美酒佳餚巡禮

日期及時間：

10月23日（周三）︰晚上7時半至11時

10月24日至25日（周四及周五）︰下午4時至晚上11時

10月26日至27日（周六及周日）︰中午12時至晚上11時

地點：中環海濱活動空間（入口：10號碼頭旁的中環方向或添馬公園旁的金鐘方向）

入場門票（現場購票）：

成人：40元，長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士：20元（3歲以下兒童免費入場）