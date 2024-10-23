AI智慧應用｜實測兩款AI工具複製YouTube影片文字資訊【附示範】 (10:10)

1.「Selectext」工具

Selectext是一個瀏覽器擴充功能，用戶安裝於Chrome或Firefox後，可直接在影片中複製文字，功能適用於YouTube、facebook及Instagram等網站。用戶可按照以下示意圖，複製影片中的文字。以下用Chrome瀏覽器示範，所有的影片來自明報YouTube的「還原童年時滋味 焗叉燒3猛『醬』添鹹鮮」。

【測試結果】記者嘗試複製煮食影片中的材料及製作步驟文字，工具能正確複製影片畫面中文字。（如下圖）

記者再嘗試複製另一畫面的「材料準備貼士」，今次工具將「脢頭豬扒」識別為「每頭豬扒」，以及其中一個「、」被識別為「,」。其他內容則正確。

【收費】用戶每月可免費有20次，每月付4美元則可用400次[詳情]。

2.「從視頻複製文本」工具

「從視頻複製文本」同樣是一個瀏覽器擴充功能，用戶只要安裝於Chrome，則可直接從YouTube、facebook及Instagram等平台的影片中複製文字，用法如下：

【測試結果】記者嘗試複製煮食影片中的材料及製作步驟文字，工具能正確複製影片畫面中的文字及標點符號。

記者再次以工具複製「材料準備貼士」，工具亦能夠正確複製畫面中所有文字和標點符號。

【收費】用戶每月可免費使用5次，每月付3美元可無限次使用[詳情]。