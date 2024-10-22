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金磚國家領導人會晤喀山舉行　話你知：喀山是「俄羅斯第三首都」 (19:00)

金磚國家領導人第十六次會晤周二（22日）至周四（24日）在俄羅斯喀山舉行。喀山為俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國的首府，亦是俄羅斯16個人口逾百萬的城市之一，被稱為「俄羅斯第三首都」，並由俄羅斯專利局批准商標註冊為「俄羅斯第三首都」。喀山市政府估計，金磚國家領導人會晤期間，喀山接待外國政府、國際和區域組織、企業和媒體與會人士將逾兩萬人。

為迎接金磚國家領導人第十六次會晤，俄羅斯投入約79億盧布（約6.3億港元）改造喀山城市和環境。喀山旅遊發展委員會指出，50多間星級飯店已經準備就緒。另外，借舉辦金磚會晤，喀山完成近20處照明工程改造，包括更換約26千米電纜線路、裝設逾1000個電線桿設施和近4000盞燈具。

目前，韃靼斯坦共和國與山東、四川建立了友好省州關係，並與湖南等多個省份及重慶市簽署了合作協議。喀山市與杭州、廣州建立了友城關係，並與成都、西安、深圳等圍繞經貿、科技、人文等領域廣泛交流與合作。

韃靼斯坦共和國已在中國開設商務代表處，而中國在俄羅斯第六個總領事館亦位於喀山。在「長江-伏爾加河」地方合作機制下，多家中方企業在韃靼斯坦共和國投資建廠，雙方在石油化工、機械製造、資訊科技等方面開展了廣泛合作。新華社

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