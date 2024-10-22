金磚國家領導人會晤喀山舉行　話你知：喀山是「俄羅斯第三首都」 (19:00)

金磚國家領導人第十六次會晤周二（22日）至周四（24日）在俄羅斯喀山舉行。喀山為俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國的首府，亦是俄羅斯16個人口逾百萬的城市之一，被稱為「俄羅斯第三首都」，並由俄羅斯專利局批准商標註冊為「俄羅斯第三首都」。喀山市政府估計，金磚國家領導人會晤期間，喀山接待外國政府、國際和區域組織、企業和媒體與會人士將逾兩萬人。